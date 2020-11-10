Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к премьер-министру Армении Николе Пашиняну





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По словам Алиева, договоренность Азербайджана, Армении и РФ - это капитуляция Армении.



"В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нет статуса, и не будет. Пока я президент, не будет статуса. Это часть Азербайджан. Армения капитулировала", - с улыбкой на лице заявил Алиев.

Напомним, ночью, 10 ноября, по видеосвязи главы государств подписали трёхстороннее соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

После появления информации о мирном соглашении в центре Еревана собрались сотни протестующих, несогласные с решением властей. Протесты продолжались всю ночь.









Также известно, что на территорию Нагорного Карабаха отправлены российский миротворцы, которые будут находиться там на протяжении пяти лет.

Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.