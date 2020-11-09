Сторонники «русского мира» и заядлые любители всего российского случайно засветили историческую принадлежность Донбасса Украине

На такой прокол пропагандистов обратил ратил внимание блогер под ником Фашик Донецкий, увидев в одном из пабликов сепаратистов интересную фотографию, передает Politeka.net.

В соцсети «ВКонтакте» в группе под названием «Боевая подруг. Женщины ополчения» появился снимок, сделанный в городе Донецке (в те года он назывался Сталино) в 1949 году на стадионе «Шахтер».

На фоне терриконов парни и девушки в украинских костюмах исполняли народный танец на праздновании Дня шахтера.

«Премия в достижении дол***зма присуждается пропагандистскому ресурсу вк, который в очередной раз доказал, что русскими на востоке Украины даже не воняло, пока их не привезли из е*еней РФ», – написал блогер.

Ранее мы рассказывали о том, что официальный твиттер российской миссии в ОБСЕ заявил про тяжелую жизнь украинских журналистов, как их избивают и преследуют. В качестве иллюстрации опубликовали фото, как российский ОМОН в Петербурге тащит российского журналиста Давида Френкеля в автозак.

На это обратил внимание российский оппозиционер Илья Яшин, который высмеял ляп России.

Мы также писали, что пропагандисты Донбасса разродились очередным фейком о "зверствах" украинской армии.

На новый перл обратил внимание блогер Фашик Донецкий. Согласно информации, опубликованной в "Донбасс Сегодня", ВСУ отправляют мирных жителей строить позиции под Авдеевкой из-за страха перед ОБСЕ.

Напомним, пропагандист Кремля опозорился фейком о зверствах Азербайджана в Карабахе.

Как сообщала Politeka, Россия запустила безумный фейк о британской вакцине от китайского вируса.

Также Politeka сообщала, что Прилепин озвучил бессмысленный и пугающий фейк об Украине.