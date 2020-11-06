Одна из лучших школ некогда богатого и процветающего Донецка стала отличной иллюстрацией того, что собой представляет «русский мир»

Кадры из школы-лицея № 30 в районе микрорайоне «Текстильщик» опубликовал канал YouTube-канал DialogUA - Всегда online.

На видео можно заметить обсыпавшиеся от сырости стены помещения, где учатся дети, из которых растут грибы, больше похожие на уши. Причем сырость и грибы есть не только в коридоре, но и в классе.

«Посмотрите, до чего довела российская оккупация. Вы ж понимаете, что они пришли не строить, а разрушать. Выводы делайте сами», – говорит мужской голос за кадром.

«Знаете, что такое учиться в «ДНР»? Это видеть, как со стен растут грибы. Грибы! Это школа, это реально школа. Вот, смотрите, класс, потолок, из стены растет еще гриб, вот еще», – добавляет ученик.

«Отлично. Можно сразу жарить и кушать. Русский мир кормит детей грибами сразу, не отходя от учебного процесса!!!», «Зовущие СРуский мирок пусть теперь и жрут эти грибы. И не жаль», «Какой пипец! Одна из лучших школ города! Была. Школа-лицей...», «Это не грибы, это уши, за вами следят🎬🎥😜💣», «Вот настояшее лицо России. Соберитесь, обьеденитесь, братья-украинц, против этого зла. Как это делает Азербайджан в Карабахе. Мы с вами», «Ну, что сказать? Россиян такими грибами не удивить. У них это нормально для 95% хоть школ, хоть больниц и поликлиник, детских садов и пр... Это - русский мир. Это плата за "счастье" говорить только по-русски и носить "дедов на палке"....», «Оккупанты после себя оставляют разруху и нищету: посмотрите на разруху после армян в Карабахе и Донбасс с райским миром!!», «Сами не могут жить и другим не дают», – пишут пользователи под видео.

Ранее мы писали о том, что в «ДНР» командирам на фронте разрешили наказывать боевиков за дезертирство и нарушение дисциплины прямо на месте, вплоть до расстрела.

Напомним, Ходаковский заговорил о возврате «Л/ДНР» в состав Украины и о выселении части украинцев в Польшу.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизнь за "независимый" Донбасс.

Также Politeka писала, что в "ДНР" начался массовый отток кадров, оккупанты в панике.