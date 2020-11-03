Российский писатель Виктор Шендерович объяснил главную цель Владимира Путина в войне на Донбассе

По его мнению, президент Российской Федерации Владимир Путин инициировал вооруженный конфликт на Донбассе и вмешался в войну в Сирии, чтобы с ним считались страны Запада.

Об этом он рассказал в интервью 2018 года в эфире "Эха Москвы".

"Мы по-прежнему страна изгой. Страна со стагнирующей экономикой. Страна, ведущая войны на чужих территориях. С огромным уже счетом жертв. Все это случилось в 2014 году. Дальше это уже подробности. На Донбассе льется кровь и сражение идет… на Донбассе немножко прекратилось — в Сирии льется кровь. Путин вышел на внешнеполитическую арену. Это его единственный шанс сделать так, чтобы с ним считались за рубежом", - сказал он.

При этом Шендерович добавил, что если бы не было войн, если бы он не был огромным военизированным монстром с ядерным оружием, то с ним бы никто вообще не разговаривал.

Шендерович подчеркнул, что Путин заставил Запад разговаривать с ним из-за "острого ядерного ножа в руке".

"Поэтому с ним вынуждены считаться и разговаривать. Некоторое количество тактических побед. Мутная вода; мутной воды стало больше. Это все тактические выигрыши. Стратегически все было так, как и было, повторяю: страна изгой благодаря Путину, среди союзников список совсем печальный", - резюмировал он.

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