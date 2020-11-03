Собака Лайка, находившаяся на борту "Спутника-2", стала первым животным-космонавтом

Запуск "Спутника-2" произошел ровно 63 года назад, 3 ноября 1957 года в половине шестого утра с нового космодрома Тюратам. Спустя семь часов после старта полета Лайка умерла.

Стоит отметить, что это была не первая смерть четвероногих в испытаниях - пока люди прокладывали путь в космос, погибли 27 животных. Но Лайка стала единственной, кого сознательно отправили на смерть, передает Обозреватель.

Возвращение Лайки на Землю конструкцией космического аппарата тогда еще было технически невозможным. Животное погибло во время полета через 5-7 часов после старта – от стресса и перегрева, ведь температура в кабине достигла 40 градусов, хотя предполагалось, что собака проживет на орбите около недели. У нее не было шанса вернуться.

Специальная комиссия из ЦК и Совета министров не поверила, что Лайка умерла из-за конструкторской ошибки, и приказала провести эксперименты с похожими условиями на Земле, в результате которых погибли еще две собаки.

В заграничной прессе событие стало сенсацией. "Самая лохматая, самая одинокая, самая несчастная в мире собака", – писала газета The New York Times в номере от 5 ноября 1957 года.

В то же время гибель собаки возмутила защитников животных: в Кремль пришло множество писем с протестами и даже с саркастическими предложениями вместо собаки послать в космос Хрущева. В ответ на это в СССР выпустили сигареты с изображением Лайки на упаковке.

Напомним, желающим вернуться в СССР раскрыли глаза на происходящее в те годы.

Как сообщала Politeka, историк заставил усомниться в прелестях жизни в СССР.

Также Politeka писала, что историк открыл глаза на реалии эпохи СССР.