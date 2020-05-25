В мережі пояснили, коштом кого і чого в СРСР було "хороше" життя

Як передає Politeka.net, про це розповів користувач Twitter з ніком Дарія.

Наводимо дослівно слова автора.

Для тих, хто хоче назад у "совок". Кріпосне право Радянського Союзу. Шкода, що мало висвітлюється ця тема… А треба, щоб знали піклувальники совдепії, за чий рахунок було “безкоштовна” освіта, медицина, квартири, “дешеві” ціни тощо.

Сільські люди були рабами, безпаспортними і безправними. Грошей на руки не видавали, тільки записували трудодні, норма яких повинна була бути відпрацьована.

Люди були просто колгоспною худобою. Повне безправ'я, важкий безоплатний рабська праця. На праці рабів і послуху мас і трималася вся радянська система, знищуючи інодумців і взагалі мислездатних людей геноцидом і терором.

Крім того, в коментарях нагадали, що колгоспниці в польових ланках, це були найнещасніші люди на селі.

"Найменша зарплата, важка робота і 12 р. 50 коп. пенсії їм були гарантовані. Навіть на фото, ці знедолені стоять босі. Калоші, плюшева шубка і хустку, це їх святковий наряд. Це жах", - писали під постом.

Раніше ми повідомляли, що радянський актор Олег Басилашвілі висловився про СРСР.

«Ах, Єльцин засів у Біловезькій Пущі і розпустив Союз!», — так можуть говорити тільки ті, хто тримає народ за ідіотів. Ну як можуть 3 людини розпустити країну? Вже якщо вони її і розпустили, то, мабуть, так рвалася кожна частина назовні, що і не треба було робити ніяких зусиль. Яким чином відвалилися Грузія, Естонія, Литва, Україна? Ніхто не захотів бути з нами в одній країні, тому що невигідно. Ми з них дерли, не давали їм приймати самостійні рішення. Всі диктувалося з Кремля", вважає артист.

Нагадаємо, запроданці "Кролики" повернулися в Україну і сильно пошкодували.

Як повідомляла Politeka, Валерій Сюткін, який підтримав анексію Криму в 2014 році, захотів в Україну.

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