В сети объяснили, за счет кого и чего в СССР была "хорошая" жизнь
Как передает Politeka.net, об этом рассказал пользователь Twitter с ником Дарія.
Приводим дословно слова автора.
Для тех, кто хочет обратно в "совок". Крепостное право Советского Союза. Жаль, что мало освещается эта тема… А надо, чтобы знали радетели совдепии, за чей счет была “бесплатная” образование, медицина, квартиры, “дешевые” цены и тому подобное.
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Сельские люди были рабами, беспаспортными и бесправными. Денег на руки не выдавали, только записывали трудодни, норма которых должна была быть отработана.
Люди были просто колхозным скотом. Полное бесправье, тяжелый безвозмездный рабский труд. На труде рабов и послушания масс и держалась вся советская система, уничтожая инакомыслящих и вообще мыслящих людей геноцидом и террором.
Кроме того, в комментариях напомнили, что колхозницы в полевых звеньях, это были самые несчастные люди на селе.
"Самая маленькая зарплата, тяжелая работа и 12 г.50 коп.пенсии им были гарантированы. Даже на фото, эти обездоленные стоят босые. Галоши, плюшевая шуба и платок, это их праздничный наряд. Это ужас", - писали под постом.
Ранее мы сообщали, что советский актер Олег Басилашвили высказался о СССР.
«Ах, Ельцин засел в Беловежской Пуще и распустил Союз!», — так могут говорить только те, кто держит народ за идиотов. Ну как могут 3 человека распустить страну? Уж если они ее и распустили, то, видимо, так рвалась каждая часть наружу, что и не надо было предпринимать никаких усилий. Каким образом отвалились Грузия, Эстония, Литва, Украина? Никто не захотел быть с нами в одной стране, потому что невыгодно. Мы с них драли, не давали им принимать самостоятельные решения. Все диктовалось из Кремля", — считает артист.
Напомним, запроданцы "Кролики" вернулись в Украину и сильно пожалели.
Как сообщала Politeka, Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, захотел в Украину.
Также Politeka писала, что Панин оскандалился заявлением об Украине, его хотят лишить самого сокровенного.