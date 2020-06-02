СРСР жив при тотальному дефіциті політичних, економічних і соціальних свобод

Як передає Politeka.net, про історичний факт нагадав історик і політолог Віктор Таран на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, людям, які нудьгують і вихваляють життя в СРСР потрібно знати про події 1962 року в місті Новочеркаську.

"Величезна країна дійшла до того, що не було навіть хліба, Хрущов довго терзаючи себе, зважився на закупівлю зерна за кордоном. 30 травня 1962 року в СРСР було підвищення роздрібні ціни на м'ясо та м'ясні продукти в середньому на 30% і на масло і масло – на 25%. Одночасно на заводах з 1 червня підвищили норми виробітку, що призвело до зниження реальної заробітної плати. В знак протесту 1 червня робочі Новочеркаського електровозобудівного заводу оголосили страйк", - пише історик.

А вже 2 червня Москва ввела в місто армію, яка придушила протести робітників ціною десятків життів.

"У багатьох може виникнути питання – навіщо нагадав ці події і причому тут Україна? Все просто – кожен раз, коли вам розповідають, що Україна прекрасно жила при «совку», нагадуйте людям про тотальному дефіциті політичних, економічних і соціальних свободи у часи СРСР", - зазначив він.

Раніше доктор філологічних наук, професор Павло Гриценко заявив, що на Кубане, Ставропіллі і великої частини Воронезької області мешкало україномовне населення.

За його словами, так йшли справи з 871 року, але вже при Сталіні карту перекроїли.

“На цій карті, якщо було менше 60 відсотків російськомовного населення, то спеціально позначали. Все точно передано. Берестейщина, Брестська область, частину Польщі під Люблін, Східна Словаччина, Південна Гуцульщина та Південна Буковина – це всі україномовні землі”, – зазначив він.

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