Украинский рок-музыкант Олег Скрипка назвал войну на Донбассе продолжением распада СССР
Такое мнение он озвучил "Обозревателю".
По его словам, исчезнувшее государство все еще продолжает существовать на востоке Украины.
"Война, в которой мы находимся, - это мы отрываемся от информационной, исторической пуповины империи. Это продолжение развала Советского Союза. Это когда человек физически уже умирает, клетки еще живы, а душа позже отходит. Аура Советского Союза еще не умерла. Это сейчас агония Советского Союза", - считает музыкант.
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Кроме того, он уверен, что Украина движется в правильную сторону.
"Безусловно, мы отрываемся, это кровавый процесс, и он очень мучительный", - заключил он.
Также, в одном из интервью, он отметил, что война на Донбассе в некотором смысле помогла украинскому обществу сплотится, а РФ он назвал большим агрессором и гопником, с соответствующей идеологией. Но к сожалению мир этого совершенно не понимает и пытается договориться со страной, которой нужно все, кроме мира.
Ранее, украинский рок-музыкант заявил, что для украинцев, которые не могут выучить украинский язык нужно создать гетто или они имеют полное право "искать работу в других краях".
По словам Скрипки, сам он разговаривает на разных языках, исходя из ситуации.
«Я когда хочу говорю по-английски, по-французски, по-испански немного. Я и по-русски говорю с людьми, которые меня не понимают!», — пояснил он.
По его словам, таких людей нужно "отделить от общества", и только после того, как украинский язык станет господствующим в обществе страна станет идеальной.
Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».
Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".
Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.