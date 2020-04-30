Украинский рок-музыкант Олег Скрипка назвал войну на Донбассе продолжением распада СССР

Такое мнение он озвучил "Обозревателю".

По его словам, исчезнувшее государство все еще продолжает существовать на востоке Украины.

"Война, в которой мы находимся, - это мы отрываемся от информационной, исторической пуповины империи. Это продолжение развала Советского Союза. Это когда человек физически уже умирает, клетки еще живы, а душа позже отходит. Аура Советского Союза еще не умерла. Это сейчас агония Советского Союза", - считает музыкант.

Кроме того, он уверен, что Украина движется в правильную сторону.

"Безусловно, мы отрываемся, это кровавый процесс, и он очень мучительный", - заключил он.

Также, в одном из интервью, он отметил, что война на Донбассе в некотором смысле помогла украинскому обществу сплотится, а РФ он назвал большим агрессором и гопником, с соответствующей идеологией. Но к сожалению мир этого совершенно не понимает и пытается договориться со страной, которой нужно все, кроме мира.

Ранее, украинский рок-музыкант заявил, что для украинцев, которые не могут выучить украинский язык нужно создать гетто или они имеют полное право "искать работу в других краях".

По словам Скрипки, сам он разговаривает на разных языках, исходя из ситуации.

«Я когда хочу говорю по-английски, по-французски, по-испански немного. Я и по-русски говорю с людьми, которые меня не понимают!», — пояснил он.

По его словам, таких людей нужно "отделить от общества", и только после того, как украинский язык станет господствующим в обществе страна станет идеальной.

Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».

Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".

Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.