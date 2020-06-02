СССР жил при тотальном дефиците политических, экономических и социальных свобод
Как передает Politeka.net, об историческом факте напомнил историк и политолог Виктор Таран на своей страничке в Facebook.
По его словам, людям, которые скучают и восхваляют жизнь в СССР нужно знать о событиях 1962 года в городе Новочеркасске.
"Огромная страна докатилась до того, что не было даже хлеба, Хрущев долго себя терзая, решился на закупку зерна за границей. 30 мая 1962 года в СССР было повышение розничные цены на мясо и мясные продукты в среднем на 30% и на масло и масло – на 25%. Одновременно на заводах с 1 июня подняли нормы выработки, что привело к снижению реальной заработной платы. В знак протеста 1 июня рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода объявили страйк", - пишет историк.
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А уже 2 июня Москва ввела в город армию, которая подавила протесты рабочих ценой десятков жизней.
"У многих может возникнуть вопрос – зачем напомнил эти события и причем здесь Украина? Все просто – каждый раз, когда вам рассказывают, что Украина прекрасно жила при «совке», напоминайте этим людям о тотальном дефиците политических, экономических и социальных свободах во времена СССР", - отметил он.
Ранее доктор филологических наук и профессор Павел Гриценко заявил, что на Кубане, Ставрополье и большой части Воронежской области жило украиноязычное население.
По его словам, так обстояли дела с 871 года, но уже при Сталине карту перекроили.
«Ах, Ельцин засел в Беловежской Пуще и распустил Союз!», — так могут говорить только те, кто держит народ за идиотов. Ну как могут 3 человека распустить страну? Уж если они ее и распустили, то, видимо, так рвалась каждая часть наружу, что и не надо было предпринимать никаких усилий. Каким образом отвалились Грузия, Эстония, Литва, Украина? Никто не захотел быть с нами в одной стране, потому что невыгодно. Мы с них драли, не давали им принимать самостоятельные решения. Все диктовалось из Кремля", — считает артист.
Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка.
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