СССР жил при тотальном дефиците политических, экономических и социальных свобод

Как передает Politeka.net, об историческом факте напомнил историк и политолог Виктор Таран на своей страничке в Facebook.

По его словам, людям, которые скучают и восхваляют жизнь в СССР нужно знать о событиях 1962 года в городе Новочеркасске.

"Огромная страна докатилась до того, что не было даже хлеба, Хрущев долго себя терзая, решился на закупку зерна за границей. 30 мая 1962 года в СССР было повышение розничные цены на мясо и мясные продукты в среднем на 30% и на масло и масло – на 25%. Одновременно на заводах с 1 июня подняли нормы выработки, что привело к снижению реальной заработной платы. В знак протеста 1 июня рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода объявили страйк", - пишет историк.

А уже 2 июня Москва ввела в город армию, которая подавила протесты рабочих ценой десятков жизней.

"У многих может возникнуть вопрос – зачем напомнил эти события и причем здесь Украина? Все просто – каждый раз, когда вам рассказывают, что Украина прекрасно жила при «совке», напоминайте этим людям о тотальном дефиците политических, экономических и социальных свободах во времена СССР", - отметил он.

Ранее доктор филологических наук и профессор Павел Гриценко заявил, что на Кубане, Ставрополье и большой части Воронежской области жило украиноязычное население.

По его словам, так обстояли дела с 871 года, но уже при Сталине карту перекроили.

“На этой карте, если было менее 60 процентов русскоязычного населения, то специально помечали. Все точно передано. Берестейщина, Брестская область, часть Польши под Люблин, Восточная Словакия, Южная Гуцульщина и Южная Буковина – это все украиноязычные земли”, – отметил он.

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