Охочих покинути СРСР чекали розстріли, а їх рідних - кримінальні справи



Як передає Politeka.net, про це нагадав історик Віктор Таран на своїй сторінці в Facebook.



"Черговий пост для фанатів СРСР. В цей день 85 років тому був прийнятий закон «про смертну кару за втечу за кордон", - зазначив він.

За словами історика, путінська Росія втілює ті ж принципи.

"Згадайте, як за останні роки були убиті десятки людей, які бігли з Росії. Окремий розділ закону стосувався родичів втікачів, які залишилися в СРСР. Всі вони оголошувалися злочинцями, проти них порушували кримінальні справи Втекти з країни вдавалося небагатьом. Але кількість як успішних, так і невдалих спроб залишається таємницею", - написав історик.

Також він зазначив, що тим, хто сумує за СРСР треба про це нагадувати.