Охочих покинути СРСР чекали розстріли, а їх рідних - кримінальні справи

Як передає Politeka.net, про це нагадав історик Віктор Таран на своїй сторінці в Facebook.

"Черговий пост для фанатів СРСР. В цей день 85 років тому був прийнятий закон «про смертну кару за втечу за кордон", - зазначив він.

За словами історика, путінська Росія втілює ті ж принципи.

"Згадайте, як за останні роки були убиті десятки людей, які бігли з Росії. Окремий розділ закону стосувався родичів втікачів, які залишилися в СРСР. Всі вони оголошувалися злочинцями, проти них порушували кримінальні справи Втекти з країни вдавалося небагатьом. Але кількість як успішних, так і невдалих спроб залишається таємницею", - написав історик.

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Також він зазначив, що тим, хто сумує за СРСР треба про це нагадувати.

"Тому кожен раз, коли вам розповідають, як добре жилося при радянській владі, задайте їм два питання:«наскільки легко було радянській людині виїхати за кордон?» «чи готові ви жити в країні з якої не можливо виїхати в туристичну поїздку до Туреччини, Єгипту, Індії? Якщо не готові тоді чому ви хвалите життя в СРСР?", - уклав він.

Раніше, письменниця Лариса Ніцой дорікнула українців у тому, що вони досі живуть по принципах СРСР.

"Так ніхто вам нічого не винен! Беріть у руки віник, лопату і йдіть працювати! Йдіть робити те, що повинно бути, і тоді воно буде. Ця суто "совкова" позиція, що хтось тобі щось винен, звичка, що все падало з неба, досі зберігається у наших громадян. Але поки ми самі не зробимо, нічого не буде", – пояснила вона.

Нагадаємо, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка через українськумови.

Як повідомляла Politeka, Скрипка розповів про останн подихи СРСР в Україні.

Також Politeka писала, що Мухарський провчив російськомовних українців.

 


 