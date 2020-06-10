Охочих покинути СРСР чекали розстріли, а їх рідних - кримінальні справи
Як передає Politeka.net, про це нагадав історик Віктор Таран на своїй сторінці в Facebook.
"Черговий пост для фанатів СРСР. В цей день 85 років тому був прийнятий закон «про смертну кару за втечу за кордон", - зазначив він.
За словами історика, путінська Росія втілює ті ж принципи.
"Згадайте, як за останні роки були убиті десятки людей, які бігли з Росії. Окремий розділ закону стосувався родичів втікачів, які залишилися в СРСР. Всі вони оголошувалися злочинцями, проти них порушували кримінальні справи Втекти з країни вдавалося небагатьом. Але кількість як успішних, так і невдалих спроб залишається таємницею", - написав історик.
З доларами пора бігти в обмінник, експерт НБУ здивував порадою по курсу валют: "Це вигідніше"
Щаслива Лорак вразила фото з дорослою дочкою: "Ось це спадщина Мурата"
Розкішне весілля в родині Софії Ротару, вперше з'явилися фото обранця: "Приховувала до останнього"
Юна невістка Пугачової влаштувала зйомку без ліфчика, Микита Пресняков не стримався і перейшов на мат: "Це як..."
Також він зазначив, що тим, хто сумує за СРСР треба про це нагадувати.
"Тому кожен раз, коли вам розповідають, як добре жилося при радянській владі, задайте їм два питання:«наскільки легко було радянській людині виїхати за кордон?» «чи готові ви жити в країні з якої не можливо виїхати в туристичну поїздку до Туреччини, Єгипту, Індії? Якщо не готові тоді чому ви хвалите життя в СРСР?", - уклав він.
Раніше, письменниця Лариса Ніцой дорікнула українців у тому, що вони досі живуть по принципах СРСР.
"Так ніхто вам нічого не винен! Беріть у руки віник, лопату і йдіть працювати! Йдіть робити те, що повинно бути, і тоді воно буде. Ця суто "совкова" позиція, що хтось тобі щось винен, звичка, що все падало з неба, досі зберігається у наших громадян. Але поки ми самі не зробимо, нічого не буде", – пояснила вона.
Нагадаємо, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка через українськумови.
Як повідомляла Politeka, Скрипка розповів про останн подихи СРСР в Україні.
Також Politeka писала, що Мухарський провчив російськомовних українців.