Желающих покинуть СССР ждали расстрелы, а их родных - уголовные дела



Как передает Politeka.net, об этом напомнил историк Виктор Таран на своей страничке в Facebook.



"Очередной пост для фанатов СССР. В этот день 85 лет назад был принят закон «о смертной казни за побег за границу", - отметил он.

По словам историка, путинская Россия воплощает те же принципы.

"Вспомните, как за последние годы были убиты десятки людей, которые бежали из России. Отдельный раздел закона касался родственников беглецов, которые остались в СССР. Все они объявлялись преступниками, против них возбуждались уголовные дела Убежать из страны удавалось немногим. Но количество как успешных, так и неудачных попыток остается тайной", - написал историк.

Также он отметил, что скучающим по СССР нужно об этом напоминать.