Желающих покинуть СССР ждали расстрелы, а их родных - уголовные дела
Как передает Politeka.net, об этом напомнил историк Виктор Таран на своей страничке в Facebook.
"Очередной пост для фанатов СССР. В этот день 85 лет назад был принят закон «о смертной казни за побег за границу", - отметил он.
По словам историка, путинская Россия воплощает те же принципы.
"Вспомните, как за последние годы были убиты десятки людей, которые бежали из России. Отдельный раздел закона касался родственников беглецов, которые остались в СССР. Все они объявлялись преступниками, против них возбуждались уголовные дела Убежать из страны удавалось немногим. Но количество как успешных, так и неудачных попыток остается тайной", - написал историк.
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Также он отметил, что скучающим по СССР нужно об этом напоминать.
"Поэтому каждый раз, когда вам рассказывают как хорошо жилось при советской власти, задайте им два вопроса:«насколько легко было советскому человеку выехать за границу?» «готовы ли вы жить в стране с которой не возможно выехать в туристическую поездку в Турцию, Египта, Индии? Если не готовы тогда почему вы хвалите жизнь в СССР?", - заключил он.
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"Да никто вам ничего не должен! Берите в руки веник, лопату и идите работать! Идите делать то, что должно быть, и тогда оно будет. Эта сугубо "совковая" позиция, что кто-то тебе что-то должен, привычка, что все падало с неба, до сих пор сохраняется у наших граждан. Но пока мы сами не сделаем, ничего не будет", – объяснила она.
Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка.
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