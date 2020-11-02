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Президент России Владимир Путин может уйти с поста президента России лишь в двух случаях

В частности, президент России Владимир Путин будет пребывать при власти до тех пор, пока в стране не будет повален диктаторский режим, или же пока не оборвется его жизнь.

Такое мнение озвучил писатель-сатирик Виктор Шендерович в 2018 году, передает "112 Украина".

"Тут дело не в Путине, а в самом устройстве авторитарной власти. Такие, как он все бессмертные при власти, пока не сдохнут, или пока с ними не сделают то, что сделали с Каддафи, или пока их не посадят по приговору Гаагского трибунала", - сказал он.

По его словам, структура устройства авторитарной власти такова, что захвативший власть и уже укрепившийся в ней практически неуязвим для каких бы то ни было эволюционных инструментов, а Путин это прекрасно выучил и сотворил в России.



"Нет никакой прессы – он ее разломал, нет политических противников – он их выгнал из страны. Нет ничего. И пропаганда вместо информации, и народ бежит в счастливом анабиозе. Правда, этот народ время от времени уничтожают, как в Северной Корее, или он умирает от голода, но на рейтинге это никак не отражается", - рассказал писатель.

По словам Шендеровича, Путин, пока не помрет, будет при власти, но легитимно точно никогда не уйдет.

"Обстоятельства ухода будут либо естественными (матушка-природа приберет), либо противоестественными, в том смысле, что будет заговор. Это не будет легитимная смена власти – это уже ясно", - добавил он.



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