Турция готова незамедлительно отправить своих военных в помощь Азербайджану для борьбы за Нагорный Карабах

Это будет сделано сразу же, как только из Баку поступит соответствующий запрос, заявил в эфире канала CNN Turk вице-президент Турции Фуат Октай.

Октай раскритиковал переговоры в минском формате о разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, назвав их неэффективными. К тому же, отметил он, Минская группа ОБСЕ в этом конфликте на стороне Армении.

Правая рука Эрдогана уверен, что без участия Турции все переговоры об урегулировании ситуации в Карабахе обречены на провал.

Ранее о готовности направить на границу Армении и Нагороного Карабаха десантные войска заговорили в Кремле. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

«В России должны понимать, что речь идет не только о борьбе с армянами в Нагорном Карабахе. Речь идет о попытке утвердить новый мир в Закавказье. Мир, в котором Турция является вершителем судеб», – подчеркнул политик.

По его словам, Россия должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве.

Мы также писали о том, что у границы Армении и Нагорного Карабаха уже якобы появились военнослужащие с российскими флагами.

Соответствующими фотографиями поделился британский кинорежиссер Эмиль Гессен, который сейчас находится в Нагорном Карабахе. После появления снимков поползли слухи о том, что российская армия таки решила включиться в конфликт и стать на сторону Армении.

В свою очередь азербайджанская пресса пишет, что это не российские ВС, а войска Армении подняли российские флаги, чтобы избежать атаки противника.

Напомним, Азербайджан нанес точный удар по армии Армении.

Как сообщала Politeka, азербайджанские войска разнесли позиции противника.

Также Politeka писала, что Эрдоган придумал, как лишить Путина последних союзников.