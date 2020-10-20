Азербайджанская армия перерезала основной маршрут, который связывал Иран и Армению



Именно этим маршрутом пользовалась Россия, когда доставляла в Армению тяжелое вооружение - теперь она не сможет посталять оружие. Теперь Ереван фактически изолирован от сухопутных поставок из Ирана, что становится серьезной угрозой для страны в условиях военного наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе.



Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет известный военный эксперт Алексей Арестович.

По его данным, азербайджанские военные контролируют Зангелан. Косвенным подтверждением успешности азербайджанского продвижения является срочная переброска в Сюникскую область Армении, граничащую с Азербайджаном, значительного количества российских пограничников, которые приступили к выполнению задач, активно взаимодействуя с армянскими пограничниками.

"Теперь основной сухопутный маршрут, связывающий Иран и Армению, перерезан, Армения изолирована от поставок из Ирана по суше. Дополнительно азербайджанская армия подрезает Лачин, вытягивая еще один язык наступления севернее Зангелана, оставаясь верными своей стратегии непрямых действий - постановки противника под шах и принуждение его к бегству" - пишет он.

Следует отметить, что азербайджанцы вернули себе под контроль Худаферинскую ГЭС, которая вместе Сарсангской, на северо-востоке была одним из двух основных источников дохода непризнанной "НКР".

"Азербайджанская армия держит их под напряжением, сосредоточив основные усилия на юге и на ударах с целью дезорганизации тыла карабахской группировки, и не позволяя перебрасывать силы на юг и в центр", - считает Арестович.

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