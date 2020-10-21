Ночью азербайджанские войска пустили артиллерийский обстрел по военным объектам Армении



В Сети показали видео недавнего ночного артиллерийского обстрела азербайджанскими войсками армянских военных объектов в Нагорном Карабахе. Ночь не стала приградой для удара.



Кадры обстрела опубликованы на YouTube-канале Dialog (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Отметим, что в ходе боев в Нагорном Карабахе азербайджанские войска существенно продвинулись вперед, оттеснив тем самым армянские формирования из ряда населенных пунктов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вначале сообщал о переходе под контроль Баку 13 сел, затем он сообщил об освобождении от армян города Зангелан и еще 23 сел в ряде районов Нагорного Карабаха.

На кадрах, упомянутых ранее, видно, как артиллерия и реактивные системы залпового огня Азербайджана ведут обстрел военных объектов Армении и так называемой "Нагорно-Карабахской республики".

Также ранее сообщалось, что с начала новой эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, который разгорелся 27 сентября, когда азербайджанские войска пошли в наступление, используя, в первую очередь, ударные беспилотники, они сумели оттеснить войска противника без особых потерь для себя.

Уже к 19 октяюря была прорвана линия обороны Армении, и войска Азербайджана продвинулись на севере и юге фронта, нанеся противнику колоссальный урон.

Напомним, Москва решила вмешаться в конфликт в Карабахе, готовится ответ Турции и Пакистана.

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