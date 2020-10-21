Азербайджанская армия продолжает уничтожать технику и живую силу противника в Нагорном Карабахе с помощью беспилотников

Так, Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео, на котором показана работа ударных дронов по скоплениям армянских военных и их техники, передает Politeka.net.

Как можно заметить на кадрах, точные и стильные удары БПЛА уничтожили не одного солдата. Увидев в небе дроны, люди внизу бросаются врассыпную, пытаясь добежать до окопов, однако шансов спастись у них нет практически никаких, потому что на момент атаки они находятся на открытой местности.

Также оборонное ведомство поделилось кадрами артиллерийского обстрела позиций противника, причем он ведется не только днем, но и ночью.

Издание «Диалог UA» показало серию обстрелов азербайджанскими ВС армянских позиций.

Ранее мы писали о том, что российские власти приняли решение о военной помощи официальному Еревану. В частности, СМИ сообщают о переброске российской тяжелой бронетехники в Армению транзитом через территорию Ирана.

В свою очередь армия Азербайджана активно продолжила наступление вдоль границ с Ираном, а бои уже дошли до Худаферинского водохранилища. Таким образом Армения отрезается от поставок из Ирана военной техники, оружия и материальных запасов.

На тех участках, откуда выбиты армянские войска, на дежурство заступают азербайджанские пограничники.

Если войска Азербайджана пойдут в наступление на север к Ходжавенду и Мартуни, то они отрежут армянские силы от восточного фронта. Это же станет концом обороны для непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Напомним, Москва решила вмешаться в конфликт в Карабахе, готовится ответ Турции и Пакистана.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

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