Министерство обороны Азербайджана отчиталось о захвате огромной партии российского оружия и техники, которая предназначалась для армянских военных

Соответствующие фото и видео появились на странице ведомства, передает Politeka.net. Чтобы просмотреть запись, доскролльте страницу вниз.

Техника и оружие были найдены на одной из захваченных азербайджанскими военными позиций. Армяне бросили склады при отступлении.

Согласно маркировке на ящиках, оружие было доставлено в Нагорный Карабах АО «Рособоронэкспорт», причем отмечено оно как официальный поставщик.

Также на ящиках видна маркировка российских ГОСТов.

Ранее мы писали о том, что Россия стремительно теряет свои позиции на Кавказе. Так, по словам сержанта запаса Национальной гвардии Латвии Августа Августинса, Кремль долгое время мог поддерживать "гармонию" между Баку и Ереваном, втягивая Армению в международные организации, созданные Путиным, что позволило ему продвигать свои интересы в регионе.

На Кавказе все у России было хорошо, пока из Турции не появился «более сильный и бессовестный волк и не поддержал Азербайджан».

Мы также рассказывали о том, что российский пропагандист Юрий Котенок предсказал эскалацию конфликта на Донбассе из-за того, что Россия терпит неудачу в Нагорном Карабахе из-за вмешательства в войну Турции.

«Только совокупность факторов (давление на азербайджанский бизнес, демонстрация военной мощи на Кавказе и Прикаспии, оказание зримой помощи Республикам Донбасса) может показать геополитическим противникам, что Россия будет сопротивляться», – заявил он.

Напомним, Москва решила вмешаться в конфликт в Карабахе, готовится ответ Турции и Пакистана.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.