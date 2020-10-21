В РФ не нуждаются в помощи Украины по обеспечению оккупированного Крыма водой

Такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Украина сама исключила переговоры с РФ.

"Россия - это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана", - заявил Песков.

Дмитрий Песков


Украинцы подняли заявление представителя Кремля на смех:

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"Конечно решат, просто вывезут население в Сибирь и оставят одни базы", "Ничего не решат, даже миллиардные вложения на опреснители не помогут, - разворуют! Это же такая страна и люди!", "РФ - лидер по антирекордам. Страна невозможностей и нищеты", "С Байкала тянут водопровод. Вот и хорошо!", "Вперед, за водой, штампуйте ведра - Путин сам будет носить", - писали в сети.

 Напомним, с острым дефицитом воды в Крыму столкнулись через шесть лет после аннексии полуострова Россией, вследствие чего были прекращены поставки днепровской воды с материковой части Украины по Северо-Крымскому каналу.
 
За это время на полуострове пересохли основные крупные водохранилища, и воды перестало хватать целым городам и районам.

 