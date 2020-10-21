"Конечно решат, просто вывезут население в Сибирь и оставят одни базы", "Ничего не решат, даже миллиардные вложения на опреснители не помогут, - разворуют! Это же такая страна и люди!", "РФ - лидер по антирекордам. Страна невозможностей и нищеты", "С Байкала тянут водопровод. Вот и хорошо!", "Вперед, за водой, штампуйте ведра - Путин сам будет носить", - писали в сети.

Напомним, с острым дефицитом воды в Крыму столкнулись через шесть лет после аннексии полуострова Россией, вследствие чего были прекращены поставки днепровской воды с материковой части Украины по Северо-Крымскому каналу.

За это время на полуострове пересохли основные крупные водохранилища, и воды перестало хватать целым городам и районам.