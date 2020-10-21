В РФ не нуждаются в помощи Украины по обеспечению оккупированного Крыма водой
Такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, Украина сама исключила переговоры с РФ.
"Россия - это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана", - заявил Песков.
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