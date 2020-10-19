На подготовку к возвращению своего у Азербайджана ушло много времени

Действия Азербайджана по освобождению Нагорного Карабаха могут стать хорошим уроком для Украины

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук написал блогер и военный эксперт Алексей Арестович, передает Politeka.net.

По его словам, Украина может пойти либо по азербайджанскому, либо по армянскому пути в вопросе развития Вооруженных Сил.

«Армянский - опора на механизированные, бронетанковые и пехотные части и артиллерию, концепция районов обороны, контратак на уязвимых направлениях. В марксистских терминах - опора на базис. Азербайджанский - перенос усилий на надстройку: полноценный разведывательный комплекс, от стратегической до тактической разведки, связанный с системами поражения в реальном режиме времени, подготовленные и оснащённые подразделения пехоты, способные действовать и в пешем порядке, и на легкой технике, и в составе механизированных соединений, воздушных/морских десантов», – пояснил он.

Арестович добавил, что Украине не обойтись без танковых и механизированных тяжелых соединенй, учитывая размах и разнообразие театров боевых действий, обилие дорог и равнинных участков местности.

Не помешает Украине и воздушная компонента, исходя из количества водных преград. Именно по этой причине сейчас государство закупает и локализирует турецкие «Байрактары».

Эксперт подчеркнул, что даже армия, отстающая на поколение, способна, решительно, умело и мотивированно действуя, способна сорвать планы превосходящей стороны.

Он напомнил, что в Украине тоже продолжается борьба, а поэтому страна должна делать выводы из карабахской войны, изучать опыт действия на проблемных участках, тактику использования вооружения и всего того, что поможет со временем ей отвоевать оккупированные территории.

Для этого в Украина должны разработать систему ускоренной мобилизации, многоуровневую систему обороны важных объектов, рубежей, районов, создать мобильные подразделения, способные быстро маневрировать на угрожающие направления, мощную разведку, эффективную систему огневого поражения и многое другое.

«Азербайджанцы готовили свой рывок 27 лет, пройдя сложный путь от горьких поражений до полного превосходства на поле боя… Коридор возможностей для проведения операции по освобождению Донбасса и Крыма, откроется для нас в момент смены власти в РФ и/или внутренних потрясений в ней», – подчеркнул Арестович.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ РЫВОК. УРОКИ ДЛЯ УКРАИНЫ. Выдающийся успех Вооруженных Сил Азербайджана в освободительной войне за... Gepostet von Олексій Арестович am Montag, 19. Oktober 2020

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