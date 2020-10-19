Азербайджан окончательно решил выбить землю из-под ног Армении и перерезает ей последний путь получения помощи из-за рубежа

Армия азербайджана активно продолжила наступление вдоль границ с Ираном, а бои уже дошли до Худаферинского водохранилища. Таким образом Армения отрезается от поставок из Ирана военной техники, оружия и метериальных запасов, пишет на своей странице в Фейсбуке известный украинский блоге Алексей Арестович.

Он подчеркивает, что на тех участках, откуда выбиты армянские войска на дежурство заступают азербайджанские пограничники.

Кроме того, движение в этом направлении азербайджанских войск несет для армян еще одну серьезную опасность.

«Наступление на север приведёт азербайджанскую армию к Лачинскому коридору - последнему автомобильному маршруту, соединяющему Армению с Карабахом, неподконтрольным ещё Азербайджану (маршрут на севере от Вардениса до Хейвалы - под огневым контролем Баку). Это будет означать конец непризнанной республики и этот конец весьма близок», – резюмирует военный эксперт.

По словам Арестовича, если войска Азербайджана пойдут в наступление на север к Ходжавенду и Мартуни, то они отрежут армянские силы от восточного фронта. Это же станет концом обороны для непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Блогер отмечает, что такое развитие событий говорит о том, что у армян явно обозначился кризис на фронте. Главная причина – человеческий фактор. Так, у войск отсутствует маскировка, ПВО, танки и артиллерия стоят на месте, оперативно-тактические комплексы выезжают в чистое поле, становясь прекрасной мишенью для дронов и войск противника.

Тем временем Минобороны Азербайджана отчиталось о захвате крупной партии российской военной техники и оружия, оставленных на захваченной армянской позиции.

Напомним, Москва решила вмешаться в конфликт в Карабахе, готовится ответ Турции и Пакистана.

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