Пока что России нечего противопоставить победам Азербайджана, за спиной которого стоит Турция

В течении ближайших двух-трех недель на Донбассе возможно очень серьезное обострение военного конфликта

Об єтом заявил российский пропагандист, военный обозреватель, который «работал» на востоке Украины Юрий Котенок, передает «Диалог.UA».

Поводом для подобных слов послужила ситуация в Нагорном Карабахе, где через 30 лет замороженный конфликт перерос в новую войну.

Котенок считает, что Баку постарается в максимально сжатые сроки решить вопрос с Карабахом, а «фактор Эрдогана» никуда не денется.

«Турция воюет с Россией сетецентрично: создает линии напряжения везде, где происходит соприкосновение с Москвой — Идлиб, Карабах, Ливия, уже и Украина. Отсюда педалирование темы крымских татар и лобзания с Зеленским», – рассуждает он.

Котенок говорит об очередной эскалации на востоке Украины, зная о перемирии. Он утверждает, что Россия будет вынуждена принимать «жесткие решения».

«Только совокупность факторов (давление на азербайджанский бизнес, демонстрация военной мощи на Кавказе и Прикаспии, оказание зримой помощи Республикам Донбасса) может показать геополитическим противникам, что Россия будет сопротивляться», – пояснил пропагандист.

Как известно, Котенок получил ногочисленные ранения 8 октября при обстреле азербайджанскими ВС храма Казанчецоц в Шуши. У него поражены руки, ноги, спина, легкие, сердце.

Пропагандист освещал военные события во время первой и второй чеченских войн, в Сирии, Осетии, а также рапортовал о «борьбе ополченцев» на Донбассе.

Ранее сержант запаса Национальной Гвардии Латвии Август Августинс рассказал, что Кремль теряет влияние на Кавказе. Долгое время Путин мог поддерживать "гармонию" между Баку и Ереваном, втягивая Армению в международные организации, созданные им же, что позволило ему продвигать свои интересы в регионе – "как волку среди овец", то после того, как Турция поддержала Азербайджан, он столкнулся с противником сильнее и хитрее, чем сам.

Также стало известно, что якобы, официальная Анкара предложила Москве решить вопрос в Карабахе по идлибской модели – разделить территорию на зоны контроля. Но Россия отмела предложение Турции.

Напомним, Москва решила вмешаться в конфликт в Карабахе, готовится ответ Турции и Пакистана.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.