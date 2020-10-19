Россиянин Олег Якушкин столкнулся с большой неожиданностью, когда решил поехать на своем новом кроссовере BMW X6 из Москвы в Крым

В частности, навигатор его нового автомобиля категорически отказался признавать оккупированный Россией Крым территорией РФ. Этот факт его настолько возмутил, что автовладелец даже отправился выяснять отношения с автосалоном, где была куплена машина, пишет EADaily.

Навигатор автомобиля проложил маршрут из Москвы в Севастополь через территорию Украины. Однако хозяин машины выбрал другой путь – через Краснодарский край. Когда же россиянин достиг Керченского моста, система автомобиля сообщила, что он пересек государственную границу Украины.

"Сначала встроенный навигатор, мягко говоря, удивил тем, что маршрут Москва – Севастополь проводился исключительно через Украину, через Харьков. Мои попытки ввести "альтернативный маршрут" по трассе "Дон" через Краснодарский край не увенчались успехом. Каково было еще большее удивление, когда прямо на Крымском мосту Россия вдруг закончилась и появилась граница Украины", – заявил владелец "БМВ".

Более того, уже в самом Крыму населенные пункты навигатор машины также показывал как украинские. Владелец машины был настолько зол, что по приезду пошел ругаться к продавцу. Однако в дилерском центре ему "никто не смог ответить что-либо вразумительное", сказал Олег Якушкин.

Примечательно, что автомобиль разгневанного москвича – российской сборки. Для рынка РФ BMW X6 выпускается на заводе в Калинграде. В Крым же Якушкин отправился через месяц после покупки машины.

Напомним, местные жители бегут из оккупированного Крыма из-за массовых проблем.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.