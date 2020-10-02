Жители оккупированного Крыма ополчились против россиян, которые неожиданно хлынули на полуостров

Граждане РФ решили пересидеть бушующую на родине эпидемию китайского вируса подальше от дома и отправились в Крым, чему совершенно не рады местные жители. В пабликах они жалуются на засилье незваных гостей, а соответствующим скрином поделилась на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday.

Люди требуют у «главы» оккупационной власти Сергея Аксенова закрыть Крымский мост и не пускать никого на полуостров.

«Хан Аксен пусть перекроет мост и закроет авиасообщение с Москвой и Питером. Или опять москвичи и питерцы весь свой СПИД привезут в Крым. Как поддержать туризм, так для них Крым – помойка и дорого, а как отсидеться подальше от дома, так прут в Крым, как саранча», – негодует неизвестный автор.

«Нехрен было сюда всех пускать, бараны. Они отдохнули, а мы сдыхаем медленно», – отвечают в комментарии.

Тем временем в Крыму рост случаев атипичной пневмонии за неделю составил 34%. В связи с ухудшением ситуации власти пошли на усиление карантинных требований. Так, с 1 октября пассажиры, на которых не надеты медицинские маски и перчатки, не допускаются в общественный транспорт, такси, автостанции и вокзалы Крыма.

Ранее мы писали о том, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе не на шутку встревожила военнослужащих на оккупированном полуострове. По словам одного из контрактников, после возобновления войны между Арменией и Азербайджаном местные офицеры ходят хмурые и не вылезают из совещаний, а солдат стали чаще муштровать и устраивать строевые смотры.

Напомним, под боком у оккупантов заметили военную технику НАТО.

Как сообщала Politeka, Шура пригрозил миру повторением крымского сценария.

Также Politeka писала, что Сеитаблаев раскрыл, почему Путин никогда не вернет Крым Украине.