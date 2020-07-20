Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев, создатель фильма "Киборги", рассказал, почему президент РФ Владимир Путин не отпустит Крым

Он высказал свое мнение во время интервью изданию "Апостроф" в 2017 году, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

"Он будет держаться до последнего за Крым. Если перефразировать сказку, это та игла кощеева. На оккупации Крыма у них было построено очень много: "возвращение в родную гавань", весь этот бред, который они несли", - уверяет режиссер. - "Он – не сумасшедший, он – очень прагматичный подонок, который будет идти ровно дотуда, докуда ему позволят идти".

Ахтем Сеитаблаев добавил, что Россия ведет захватническую политику в отношении Крыма еще со времен императрицы Екатерины ІІ. Уже тогда были депортации крымских татар, которые повторились в 1944 году.

"Создавались условия для жизни, издавались такие законы, из-за которых невозможно было жить в Крыму, не будучи рьяным "крымнашистом", скажем так" - заявил он.

Режиссер осудил россиян, которые оккупировали украинские земли, а также посоветовал им навести порядок в своей стране:

"Пусть они построят свой туалет нормальный, пусть почистят свои улицы. Не нужно лезть к нам. У вас огромная территория, богатая страна, занимайтесь ею. Чего вы лезете к нам? Мы сами разберемся, как нам жить".

Напомним, Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.

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Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".