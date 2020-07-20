Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев, создатель фильма "Киборги", рассказал, почему президент РФ Владимир Путин не отпустит Крым
Он высказал свое мнение во время интервью изданию "Апостроф" в 2017 году, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).
"Он будет держаться до последнего за Крым. Если перефразировать сказку, это та игла кощеева. На оккупации Крыма у них было построено очень много: "возвращение в родную гавань", весь этот бред, который они несли", - уверяет режиссер. - "Он – не сумасшедший, он – очень прагматичный подонок, который будет идти ровно дотуда, докуда ему позволят идти".
Ахтем Сеитаблаев добавил, что Россия ведет захватническую политику в отношении Крыма еще со времен императрицы Екатерины ІІ. Уже тогда были депортации крымских татар, которые повторились в 1944 году.
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"Создавались условия для жизни, издавались такие законы, из-за которых невозможно было жить в Крыму, не будучи рьяным "крымнашистом", скажем так" - заявил он.
Режиссер осудил россиян, которые оккупировали украинские земли, а также посоветовал им навести порядок в своей стране:
"Пусть они построят свой туалет нормальный, пусть почистят свои улицы. Не нужно лезть к нам. У вас огромная территория, богатая страна, занимайтесь ею. Чего вы лезете к нам? Мы сами разберемся, как нам жить".
Напомним, Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.
Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.
Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".