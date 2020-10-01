Такие маневры не могли не привлечь внимание

Украинские спецназовцы вместе с американскими десантниками отработали заброс диверсионной группы водолазов в тыл противника в крымском направлении

Это происходило в рамках стратегических командно-штабных учений «Объединенние усилия-2020», сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины на своей странице в Фейсбуке.

«Боевые пловцы 73 морского центра СпН им. кошевого атамана Антона Головатого совместно с партнерами из 352d Special Operations Wing отрабатывали задачи по выводу водолазов УСН Украины в условный тыл противника и дальнейшего боевого применения в соответствии с легендой украинского-американских учений. Совместное выполнение задач увеличивает совместимость подразделений Украины и США и повышает боевые возможности, которые позволяют нам в дальнейшем решать задачи вместе», – говорится в публикации.

Во время учений использовались два американских конвертоплана СV-22 Osprey. Фотографии с этих маневров опубликовали тут же, на странице командования.

Ранее мы писали о том, что в небе над Киевом на фото и видео зафиксировали американские военные конвертопланы Osprey. Военные самолеты пролетали над Северным мостом. Конвертопланы намеренно держались над столицей довольно низко - чтобы журналисты могли снять видео и сфотографировать их, а очевидцы могли заметить их необычную форму.

Они прибыли на территорию нашей страны в рамках военных учений, которые Вооруженные силы Украины проводят совместно с НАТО.

Как известно, сейчас в Украине проходят учения Rapid Trident 2020, которые направлены на обучение украинских военнослужащих различных воинских специальностей по стандартам НАТО с помощью иностранных инструкторов, которые прибыли в нашу страну из США, Канады, Великобритании, Литвы и Польши.

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

Как сообщала Politeka, новая разработка россиян в военной авиации обернулась позором.

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