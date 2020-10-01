Украинские спецназовцы вместе с американскими десантниками отработали заброс диверсионной группы водолазов в тыл противника в крымском направлении
Это происходило в рамках стратегических командно-штабных учений «Объединенние усилия-2020», сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины на своей странице в Фейсбуке.
«Боевые пловцы 73 морского центра СпН им. кошевого атамана Антона Головатого совместно с партнерами из 352d Special Operations Wing отрабатывали задачи по выводу водолазов УСН Украины в условный тыл противника и дальнейшего боевого применения в соответствии с легендой украинского-американских учений. Совместное выполнение задач увеличивает совместимость подразделений Украины и США и повышает боевые возможности, которые позволяют нам в дальнейшем решать задачи вместе», – говорится в публикации.
Во время учений использовались два американских конвертоплана СV-22 Osprey. Фотографии с этих маневров опубликовали тут же, на странице командования.
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Они прибыли на территорию нашей страны в рамках военных учений, которые Вооруженные силы Украины проводят совместно с НАТО.
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