На форуме «Армия-2020», который сейчас проходит в Подмосковье, представили новую разработку, которую уже успели высмеять в сети

Речь идет об ударном беспилотнике «Гром», муляж которого показали публике, передает Politeka.net со ссылкой на соцсети.

Так, пользователь под ником Подпоручик Киже опубликовал пару снимков «новинки», добавив к ним ироничный комментарий:

«Помните, как показывали новейший российский танк, обшитый фанерой? Вот новая поделка кружка "Умелые руки", показанная на форуме "Армия-2020", - ударный беспилотник "Гром". Пустой корпус, на подпорках, видимо, склеенный из папье-маше».

В свою очередь пользователи не замешкались с ответами:

«Чувствуется, что к данной вундервафле приложил руки якутский скульптор», «Таджик-гипсокартонщик. Оперение плоское, как блин. Аэродинамика - продажная девка глобалистов», «Склеенный из остатков лубочного рейхстага!», «Это, похоже, как туземцы с островов, после второй мировой начали из г*вна и палок макеты американских бомбардировщиков строить и им молиться. Но белые боги уже не прилетали, жувачку не давали», «Гром? или всё таки ошиблись а правильное название – Гроб», «Не пойму, куда лошадь впрягать?», «Над ним надпись :"На передовой высоких технологий". Ну, если поделки из фанеры для них – это "высокие технологии", то дед из Якутии, лепящий скульптуры из навоза, как минимум Эйнштейн», – иронизируют в комментариях.

По информации конструктор компании «Кронштадт», максимальная взлетная масса этого беспилотника – семь тонн, а предельная боевая нагрузка – две тонны. Максимальная скорость полета – 1000 км/час, а высота – до 12 километров. Радиус применения – 700 километров. Дрон будет действовать в одном соединении с истребителями типа Су-35 и Су-57.

Международный военно-технический форум «Армия-2020», организованный МО РФ, проводится в этом году шестой раз в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области, а также на полигоне Алабино и на аэродроме в Кубинке.

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