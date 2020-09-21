Известный интервьюер Юрий Дудь заявил, что украинцы и россияне - братья навеки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию Дудя в соцсети.

Так, на своей странице в Instagram Дудь опубликовал фото с парнем, на футболке у которого на спине написано "Украина" и "Россия", а также изображено рукопожатие. На правом рукаве футболки изображен флаг Украины, а на левом - России.

"Просто человек в футболке на улицах Москвы. Понимаю, как много между нами сложного, но все равно напомню: русские и украинцы - братья навек", - говорится в подписи к фото.

В комментариях к публикации Дудя пользователи соцсети весьма бурно отреагировали на заявление о "братьях" и напомнили журналисту о войне на Донбассе и тысячах убитых украинцев.

"Армию убирайте свою сначала. Руки вам жать. Тамбовский волк вам товарищ", "Спасибо, хватит", "В серую зону заедь, посмотри на этих "братьев", "Юрий, суть реакции украинцев в том, что "много сложного" - это несколько тысяч погибших украинцев и более миллиона переселенцев. Из-за РФ. И это продолжается", "Между нами" более десяти тысяч мертвых людей - в результате развязанной твоей страной подлой войны, "Сложного" у него "много", мерзавец. Может у тебя кто-то из родственников или друзей погиб на фронте, брат ты недоделанный? Как тебе такая "сложность"?", - пишут в комментариях.

Напомним, "очень рад, что украинец": Дудь рассказал, как относится к своему происхождению.

Как сообщала Politeka, в интервью Дудю украинский музыкант обвинил Украину за беззаконие на Донбассе:"Люди попали в замес".

Также Politeka писала, что Лещенко поставил дикий ультиматум Украине: "Россия сразу Крым отдаст, если...".