Украине нужно начать доносить до мира данные о том, как и для чего Россия использовала воду в Крыму, иначе мы проиграем эту битву

Как передает Politeka, такое мнение высказала крымская журналистка Лариса Волошина в своем блоге на Obozrevatel.

Журналистка напомнила, что с начала аннексии Крыма в 2014 году оккупанты начали "по-хищному" добывать воду из подземных природных хранилищ.

"Эту артезианскую воду, которая является основой для горных рек и подземных вод, оккупанты начали использовать на военные и промышленные нужды. Так, была изменена экосистема Крыма, совершено преступление. Многие экологи говорили об этом еще с 2014 года, что такое хозяйствование приведет к катастрофе. Так и случилось", - подчеркнула журналистка.

После такой добычи артезианской подземной воды на севере полуострова на поверхность поднялась морская соленая вода.

Тогда россияне начали перекладывать ответственность за проблемы с водой на Украину, у которой они оккупировали территорию, хотя именно они должны нести ответственность за то, что делают на захваченной ими территории.

"Они направляют воду на свои военные и промышленные или коммерческие объекты. И было бы неплохо, если бы украинские официальные органы начали доносить все это до мира. Потому что сегодня в этой борьбе за воду мы проигрываем. Оккупант, создав эту ситуацию, переложил ответственность за нее на Украину и идет в атаку", - подчеркнула журналистка.

По ее словам, россияне рассказывают миру о том, что происходит в Крыму, а Украина почему-то в этой ситуации еще и оправдывается.

"Этого нельзя допускать, потому что ситуация в Крыму – это преступление оккупанта против украинцев. Об этом надо говорить и ставить ситуацию на повестку дня", - резюмировала она.

Напомним, в Крыму полиция будет стеречь питьевую воду от людей.

Как сообщала Politeka, крымчане взвыли от новой экологической катастрофы, кадры.

Кроме того Politeka писала, что оккупанты решили сэкономить на жителях Крыма и оставить их без воды: "слишком затратно".