У 2020 році проблеми з питною водою в Криму різко загострилися через дії окупантів

Як передає Politeka.net, український публіцист і мешканка півострова Лариса Волошина розповіла справжню причину кризи, її цитує видання "Оглядач".

Як стверджує жінка, російська окупаційна влада витрачає життєво важливий ресурс не за призначенням і при цьому переводить провину на українців.

"Використовують питну воду для виробництва на заводах "Кримський титан" і "Кримсода". При цьому ще й маніпулюють, мовляв, щоб вирішити проблему води, Україна повинна подати її в Крим по Північно-Кримському каналу. Так кримчани виявилися заручниками в руках окупантів", - заявила Лариса Волошина.

Український політик і колишній віце-прем'єр уряду Криму Андрій Сенченко зазначив, що у Росії немає можливості вирішити накопичені проблеми на півострові. Для місцевих жителів води в надрах предостатньо, ось тільки її доводиться ділити з сотнями тисяч окупантів.

"Найбільш колонізаторів, яких туди завезли і які вважають, що приїхали в Крим назавжди, 300 тисяч чоловік. Додаємо ще 100 тисяч військовослужбовців та членів їх сімей. А цього літа через закриті кордони до Криму поїхали ще й російські туристи", - підрахував Сенченко. - "Загалом набереться не менше 600 тисяч осіб, а то й мільйон. Все це збільшує навантаження на водопостачання на 50%, через що води стало сильно не вистачати".

Нагадаємо, у Криму поліція буде стерегти питну воду від людей.

Як повідомляла Politeka, кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.

Крім того Politeka писала, що окупанти вирішили заощадити на жителях Криму і залишити їх без води: "занадто затратно"