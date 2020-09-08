В 2020 году проблемы с питьевой водой в Крыму резко обострились из-за действий оккупантов

Как передает Politeka.net, украинский публицист и жительница полуострова Лариса Волошина рассказала настоящую причину кризиса, ее цитирует издание "Обозреватель".

Как утверждает женщина, российские оккупационные власти расходуют жизненно важный ресурс не по назначению и при этом переводят вину на украинцев.

"Используют питьевую воду для производства на заводах "Крымский титан" и "Крымсода". При этом еще и манипулируют, мол, чтобы решить проблему воды, Украина должна подать ее в Крым по Северо-Крымскому каналу. Так крымчане оказались заложниками в руках оккупантов", - заявила Лариса Волошина.

Украинский политик и бывший вице-премьер правительства Крыма Андрей Сенченко отметил, что у России нет возможности решить накопившиеся проблемы на полуострове. Для местных жителей воды в недрах предостаточно, вот только ее приходится делить с сотнями тысяч оккупантов.

"Самых колонизаторов, которых туда завезли и которые считают, что приехали в Крым навсегда, 300 тысяч человек. Добавляем еще 100 тысяч военнослужащих и членов их семей. А этим летом через закрытые границы в Крым поехали еще и российские туристы", - подсчитал Сенченко. - "В общем наберется не менее 600 тысяч человек, а то и миллион. Все это увеличивает нагрузку на водоснабжение на 50%, из-за чего воды стало сильно не хватать".

Напомним, в Крыму полиция будет стеречь питьевую воду от людей.

Как сообщала Politeka, крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того Politeka писала, что оккупанты решили сэкономить на жителях Крыма и оставить их без воды: "Слишком затратно"