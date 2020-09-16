Российский публицист, блогер, писатель и аналитик Владимир Голышев заинтриговал заявлением о Донбассе

Он обратил внимание на то, что ООН прекратила гуманитарную помощь жителям оккупированных территорий преложив всю ответственность за это на Украину.

Такое мнение он высказал в интервью 2018 года для журналистов Обозревателя.

Он также пояснил, что теперь на международном уровне Донбасс вообще перестают рассматривать в качестве отдельного субъекта и считают это украинской внутренней проблемой. И все вопросы, касающиеся Донбасса, в том числе и гуманитарные, теперь решает лишь Украина. Россия в то же самое время потихонечку отцепляет этот вагончик от себя, ведь ей невыгодно кормить жителей Донбасса.

"Никакого Донбасса больше нет, речь идет об урегулировании этих проблемных территорий Украины. Они должны быть урегулированы, и очень быстро", - констатировал он.

Кроме того, он добавил, что никакого будущего не будет и не может быть у "ЛДНР", ведь если их к себе присоединит Россия, то она фактически сознается в преступлениях на Донбассе.

"Никакого будущего у "молодых республик" "Л/ДНР" нет, а дальше можно говорить только о сроках и о скорости, с которой они будут реинтегрированы. Может быть, еще немного об условиях, на которых они будут реинтегрированы. Но я не думаю, что это очень дискуссионный вопрос", - заметил Голышев.

Напомним, что писатель Голышев предрек полномасштабное вторжение войск РФ в Украину.

Как сообщала Politeka, писатель Голышев уничижительно высказался о президенте РФ.

Также Politeka писала, что писатель Голышев назвал проблемы, которые ожидают Донбасс.







