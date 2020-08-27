Российский писатель Виктор Шендерович ярко высказался о Крыме
По его словам, аннексированную Россией территорию Крыма необходимо вернуть Украине.
Такое заявление он сделал 2017 года в интервью для журналистов Радио Свобода.
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"Что касается Крыма – тут у меня единственная позиция. Ворованное надо отдать. То, что так получено – надо вернуть в Украину. Если ты, разумеется, планируешь и собираешься вернуться в легитимное поле, выйти из этой "серой" зоны", - заявил он.
Писатель добавил,что президент России Владимир Путин чудовищно раскачал ситуацию между Украиной и Россией.
"Путин чрезвычайно усилил национализм, националистические настроения, он сыграл на руку правым и националистам в Украине и спровоцировал насилие. И сегодня просто уйти после того, что случилось, означает спровоцировать насилие в Крыму, буквальную войну, которой не было до прихода Путина. Были проблемы, были глупости, ошибки украинской власти и так далее. Но крови не было, не было войны", - отметил Шендерович.
Он назвал вопрос возвращения Крыма - тяжелым и трудным, который не так-то просто решить.
"Каким образом России уйти из Крыма, чтобы там не случилось поножовщины и гражданской войны? Просто так встать и уйти сейчас и всем этим людям русским в Крыму сказать: "До свиданья, мы уходим, приятно оставаться" – я боюсь, что тут уже не ограничится лексикой и украинизаций языка", - подытожил писатель.
Напомним, что Шендерович перечислил последствия аннексии Крыма.
Как сообщала Politeka, Шендерович поставил "диагноз" россиянам, поддержавшим аннексию Крыма.
Также Politeka писала, что Шендерович указал россиянам на ошибку в Украине.