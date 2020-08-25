Украинский писатель и блогер Ян Валетов высмеял фанатов "русского мира"

Он отметил, что кремлевская пропаганда превратила идею "русского мира" в настоящую религию, адептов которой невозможно заставить изменить свое мнение и переубедить никакими аргументами.

Такое мнение он озвучил 2018 года в интервью для журналистов Обозревателя.

"Война идет, мы постоянно пытаемся кого-то в чем-то переубедить. На мой взгляд, переубедить верующего человека невозможно. Вера не терпит никаких сомнений, ей неважны аргументы и логика", - заявил он.

Валетов выразил мнение, что "русский мир" фактически стал религией – как и "украинский мир".

"Если вы думаете, что с нашей стороны меньше упоротых - вы ошибаетесь. Но для нас это "наши". Мы воспринимаем их идиотизм с той точки зрения, что это наш идиотизм", - отметил он.

"Я не вижу, чтобы настроения изменялись в России, вижу упоротых "русским миром" с той стороны - все продолжается как было. У меня впечатление, что с той стороны ситуация заморожена. 80% людей в принципе плевать, что тут происходит - это новости, которые звучат по телевизору. "Да, мы за Крым, но едем отдыхать в Турцию". "Украинцы - фашисты, я смотрел новости недели четыре назад, а что вообще у них происходит? Че там у х*хлов?" Но упоротые остались упоротыми", - заключил блогер.

Напомним, писатель Валетов поведал о главной цели России в Украине.

Как Politeka сообщала, писатель Валетов объяснил, как Россия пытается не исчезнуть с карты мира.

Также Politeka писала, что писатель Валетов объяснил, как РФ заставит Украину платить за Донбасс.