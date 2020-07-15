Український письменник-фантаст і журналіст Ян Валетов висказався про конфлікт України і Росії

На його думку, з Росією треба домовлятися, адже ця країна наш сусід, вона нікуди не переїде і Україна теж залишиться на своєму місці.

Про це він написав 2018 року в своєму блозі на сторінках видання Обозреватель.

"Вічних воєн не буває. Росія - наш найближчий сусід. Вона нікуди не переїде. І нам переїхати не вдасться. Можна помріяти про розвал РФ, але реально навіть економічний спад в Росії нічого для нас не поміняє. А від спаду до розвалу дорога доооооооовгааа! Значить, доведеться домовлятися. У будь-якому випадку. І не у всьому на наших умовах", - зазначив він.

Письменник зазначає, що незрозуміло лише те, з ким домовлятися в Росії, адже Путін цього явно не хоче робити, а його оточення тим більше.

"Путін абсолютно недоговороздатний. Його оточення умовно договороздатне. Опозиція в Росії не зовсім опозиція і надзвичайно слабка. Але іншого немає. І якщо плювати на те, що є, інший ніколи не буде", - розповів Валетів.

"Це неправда, що в Росії у нас немає друзів. Правда в тому, що ми робимо все для того, щоб їх не було. Ні серед кого. І їх не буде - негативна селекція теж вельми ефективна. Не можна виграти велику війну з сильним противником без союзників. Союз може бути тимчасовим, але він необхідний, ситуативною, але давати можливість маневру. Або допомогти не сьогодні, у віддаленій перспективі. Простягнути руку складно, але це краще, ніж сьогодні множити ворогів", - резюмував Валетов.

Нагадаємо, письменник Валетов розповів про головну мету Росії в Україні.

Як Politeka повідомляла, письменник Валетов пояснив, як Росія намагається не зникнути з карти світу.

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