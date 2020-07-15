Украинский писатель-фантаст и журналист Ян Валетов высказался о конфликте Украины и России

По его мнению, с Россией необходимо договариваться, ведь эта страна наш сосед, она никуда не переедет и Украина тоже останеться на своем месте.

Об этом он написал 2018 года в своем блоге на страницах издания Обозреватель.

"Вечных войн не бывает. Россия - наш ближайший сосед. Она никуда не переедет. И нам переехать не удастся. Можно помечтать о развале РФ, но реально даже экономический спад в России ничего для нас не поменяет. А от спада до развала дорога длиииииинная! Значит, придется договариваться. В любом случае. И не во всем на наших условиях", - отметил он.

Писатель отмечает, что непонятно лишь то, с кем договариватьс в России, ведь Путин этого явно не хочет делать, а его окружение тем более.

"Путин совершенно недоговороспособен. Его окружение условно договороспособно. Оппозиция в России не совсем оппозиция и слаба чрезвычайно. Но другой нет. И если плевать на ту, что есть, другой никогда не будет", - рассказал Валетов.

"Это неправда, что в России у нас нет друзей. Правда в том, что мы делаем все для того, чтобы их не было. Ни среди кого. И их не будет - селекция отрицательная тоже весьма эффективна. Нельзя выиграть большую войну с сильным противником без союзников. Союз может быть временным, но он необходим, ситуативным, но давать возможность маневра. Или помочь не сегодня, в отдаленной перспективе. Протянуть руку сложно, но это лучше, чем сегодня множить врагов ", - резюмировал Валетов.

Напомним, писатель Валетов поведал о главной цели России в Украине.

Как Politeka сообщала, писатель Валетов объяснил, как Россия пытается не исчезнуть с карты мира.

Также Politeka писала, что писатель Валетов объяснил, как РФ заставит Украину платить за Донбасс.