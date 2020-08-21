В оккупированном Крыму ситуация с нехваткой воды приобретает все более тревожные масштабы
На День независимости Украины, 24 августа, оккупанты сделают жителям полуострова «подарок»: воду начнут подавать по графику, сообщает телеграмм-канал «Украинский Диалог».
Так, первыми почувствуют нововведения на себе жители Симферополя, Симферопольского и Бахчисачарйского районов.
По информации канала, ограничение подачи воды будет осуществляться в три этапа. Сначала с 24 августа отключат горячую воду и станут меньше подавать холодной воды. С 31 августа столица Крыма будет получать воду по часам, а с 7 сентября вместо четырех часов подачи воды оставят два или три часа.
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Поясняя такие непопулярные шаги, чиновники заявили, что причиной послужило катастрофическое обмеление водохранилищ, которые уже почти пусты. Так, при плановом наполнении Симферопольского водохранилища в 36 миллионов кубометров воды там сейчас осталовь всего семь миллионов.
В Партизанском водохранилище при норме 34 миллиона осталось меньше семи миллионов кубометров, а в Аянском вместо 3,9 миллионов сегодня есть меньше двух миллионов кубометров.
Ранее мы писали о том, что военные МО РФ проложили 15 нитей трубопровода из Белогорска в Симферополь длиной более 40 километров. Предполагалось, что таким образом удасться частично заполнить водой из Тайганского и Белогорского водохранилищ Симферопольское. Однако уже через месяц на водопроводе произошла первая авария.
Местные жители недоумевают, зачем такую дорогую и необходимую полуострову воду выливают в сухое водохранилище вместо того, чтобы сразу подключить трубы к системе водоснабжения.
Напомним, сильнейшая засуха накрыла Крым, местные жители взвыли от катастрофы.
Как сообщала Politeka, оккупанты продолжают уничтожать Донбасс, реки и пруды исчезают на глазах.
Также Politeka писала, что эксперт рассказал, чем закончится военная операция в Крыму.