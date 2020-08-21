В оккупированном Крыму ситуация с нехваткой воды приобретает все более тревожные масштабы

На День независимости Украины, 24 августа, оккупанты сделают жителям полуострова «подарок»: воду начнут подавать по графику, сообщает телеграмм-канал «Украинский Диалог».

Так, первыми почувствуют нововведения на себе жители Симферополя, Симферопольского и Бахчисачарйского районов.

По информации канала, ограничение подачи воды будет осуществляться в три этапа. Сначала с 24 августа отключат горячую воду и станут меньше подавать холодной воды. С 31 августа столица Крыма будет получать воду по часам, а с 7 сентября вместо четырех часов подачи воды оставят два или три часа.

Поясняя такие непопулярные шаги, чиновники заявили, что причиной послужило катастрофическое обмеление водохранилищ, которые уже почти пусты. Так, при плановом наполнении Симферопольского водохранилища в 36 миллионов кубометров воды там сейчас осталовь всего семь миллионов.

В Партизанском водохранилище при норме 34 миллиона осталось меньше семи миллионов кубометров, а в Аянском вместо 3,9 миллионов сегодня есть меньше двух миллионов кубометров.

Ранее мы писали о том, что военные МО РФ проложили 15 нитей трубопровода из Белогорска в Симферополь длиной более 40 километров. Предполагалось, что таким образом удасться частично заполнить водой из Тайганского и Белогорского водохранилищ Симферопольское. Однако уже через месяц на водопроводе произошла первая авария.

Местные жители недоумевают, зачем такую дорогую и необходимую полуострову воду выливают в сухое водохранилище вместо того, чтобы сразу подключить трубы к системе водоснабжения.

Напомним, сильнейшая засуха накрыла Крым, местные жители взвыли от катастрофы.

Как сообщала Politeka, оккупанты продолжают уничтожать Донбасс, реки и пруды исчезают на глазах.

Также Politeka писала, что эксперт рассказал, чем закончится военная операция в Крыму.