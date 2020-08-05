Засуха и катастрофическое обмеление водохранилищ заставляют власти аннексированного Крыма прибегать к самым невероятным способам договориться с «небесной канцелярией»

Как сообщают местные СМИ, оккупационные власти полуострова объявили конкурс на выполнение экспериментальных авиаработ по искусственному вызову осадков. При этом максимальная сумма контракта указана в размере 25,4 млн. рублей.

В июне «глава» Крыма Сергей Аксенов рассказывал журналистам, что с Росгидрометом заключено соглашениео предоставлении Крыму единственного в России специального самолета для вызова дождей. Этот борт при обнаружении грозового фронта будет обстреливать облака над полуостровом, что даст дополнительные возможности для наполнения водохранилищ.

Инициативу оккупантов уже высмеяли в сети.

«Хорошие новости для ватной части крымчан. Из России уже идут эшелоны с бубнами. Бубна нет? Возьмите камень с неба. P.S. Боюсь, как бы у руко*опых оккупантов всё не закончилось очередным "ядерным пеплом"...», – написал в Twitter блогер Մιtαuskαs.

«Странные люди. Разгонять тучи для проведения парадов научились, а сгонять - нет. Может, для привлечения дождя надо каждый день парад проводить», «Хрен у них получится! Они уже даже на шаманов наехали и хотели в дурку посадить!», – иронизируют в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Симферополя рассказал, как изменилась жизнь в Евпатории за шесть лет оккупации. Он не скрывает своего негативного отношения к понаехавшим на ПМЖ россиянам, жалуясь на их хамство и беспредел.

Кроме того, мужчина с тоской вспоминает дешевую украинскую воду, сетуя, что сейчас тарифы для жителей полуострова неподъемные.

Напомним, туристы из РФ взбесили крымчан, газоны превратили в пляж.

Как сообщала Politeka, Поклонская посетила Крым и пожаловалась на беспредел.

Также Politeka писала, что эксперт рассказал, чем закончится военная операция в Крыму.