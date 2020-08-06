Местные жители в Крыму жалуются на постоянное отключение и низкое качество воды

Крымский полуостров стремительно пересыхает и начинает превращаться в пустыню. Без воды с каждым днем остаются все новые села в аннексированном Крыму, а в города ее подают по часам.

О том как оккупанты задумали бороться с нехваткой воды рассказали журналисты издания Обозреватель.

Например, село Богдановка в Симферопольском районе совсем осталось без воды. Людям воду доставляют два раза в день водовозками. Жители тут выстраиваются в длинные очереди, среди них – много пенсионеров и инвалидов, которые вынуждены таскать ведра домой. Кроме того, вода вонючая и ее можно использовать лишь для полива.

"Ну, пить такую воду нельзя, первое время ее вообще с листьями привозили. Она вонючая. Мы ее используем для унитаза и кипятим, чтобы помыть посуду", – рассказывает жительница села Катерина Алексеева.

А в селе Нахимово в Красногвардейском районе на всех лишь один колодец с мутной жидкостью, которой с каждым годом становится все меньше. В связи с этим жители уезжают, тут уже много заброшенных домов и земельных участков.

В самом Симферополе местные жалуются на постоянное отключение и низкое качество воды.

Страдают от засухи и фермеры, в этом году они не смогут собрать большой урожай зерновых. Сельскому хозяйству не хватает не только воды. Почва становится с каждым годом более соленой, а это серьезно вредит семенам.



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