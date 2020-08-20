Российский писатель и публицист Виктор Шендерович пояснил "успех" Владимира Путина в России

По его словам, Путин считается очень успешным политиком в стране, несмотря на его агрессивную внешнюю политику. Он также добавил, что в истории России был лишь короткий период, когда она вышла из "имперской парадигмы".

Об этом он рассказал 2018 года в интервью львовской газете "Высокий замок".

Он пояснил, что мозги населения России остались в 18 веке, ведь они считают Путина успешным, потому что завоевал кусок земли - Крым.

"Имперский строй уже не был жизнеспособным. Мы проспали техническую революцию... Правила игры в мире изменились, а Путин пытается играть по старым правилам, пытается играть в шахматы за доской, по которой на другой стороне уже никто не сидит. Кто-то после аннексии Крыма сказал, что с точки зрения XVIII-XIX вв. Путин бы считался успешным политиком, потому что завоевал кусок земли, увеличил территорию: народу больше - денег больше. Это свидетельствует, что и мозги населения остались в XVIII-XIX вв." - пояснил он.

Он считает, что этот "имперский" парадокс не объяснить ни проблемами с образованностью, ни генетикой.

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"Какая образованность? У власти люди с образованием - школа КГБ. О генах... Если имеете в виду историческую генетику, то как метафору это можно принять. Но по генах, то, например, сегодняшняя российская эмиграция на Западе - одна из самых успешных. Это в основном продвинутые талантливые люди с чувством собственного достоинства. Я говорю именно о русских, не о евреях. То есть с генетикой все нормально...", - подытожил писатель.

Напомним, что Шендерович перечислил последствия аннексии Крыма.

Как сообщала Politeka, Шендерович поставил "диагноз" россиянам, поддержавшим аннексию Крыма.

Также Politeka писала, что Шендерович указал россиянам на ошибку в Украине.