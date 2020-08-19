Он уверен, что люди не остались прежними

Писатель и поэт Сергей Жадан объяснил, как война на Донбассе изменила украинцев

В частности, он заявил, что после инициированной Российской Федерацией войны на Донбассе, у жителей Украины появилась социальная составляющая и запрос на искусство.

Об этом он рассказал 2016 года в интервью Радио Свобода.

"Человек, который слышит и видит реалии войны, для него какие-то вещи не могут не измениться. Я думаю, все украинцы изменились в чем-то за последние годы из-за событий на Донбассе. Не в худшую и не в лучшую сторону. Просто некоторые вещи стали более актуальными. Изменились акценты. Люди сегодня хотят больше говорить про искусство, как такое. А про его уместность, необходимость. Так или иначе появляется его социальная составляющая. Социальные элементы. Это очень интересно", - сказал Жадан.

Он также уверен, что жителям Донбасса сейчас как никогда нужна поддержка и участие.

"В условиях военного конфликта, люди, которые там пребывают, им требуется какая-то поддержка. Им требуется участие, солидарность. Выступления там это подтверждают", - подчеркнул писатель.

Кроме того, Жадан рассказал, как меняется сознание человека, который живет в атмосфере войны.

"Очень интересно наблюдать, как трансформируется сознание человека, как он, вдруг, по другому начинает понимать мир вокруг себя, страну. Как по другому начинает относиться к людям, которые живут с ним на одном пространстве", - добавил поэт.

Напомним, что Жадан встал на защиту русскоговорящих в Украине.

Также Politeka писала, что Жадан считает, что Евромайдан все еще незавершен.