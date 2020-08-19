Совет атаманов России ополчился против бесконтактных термометров, которыми измеряют температуру в общественных местах в период пандемии китайского вируса

Казакам рекомедуют не измерять температуру, поскольку из-за этого «возможно стирание памяти», передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Кроме того, им также не советуют вакцинироваться от вируса, пока препарат не одобрит Всемирная организация здравоохранения.

Более того, атаман Геннадий Ковалев из Свердловской области заявил о «феномене». По его словам, за время пандемии коронавирусом не заболел ни один казак, однако об этом все молчат и не изучают такое дивное явление.

Невежество казаков уже высмеяли в соцсетях. Так, в блоге «Усы Пескова» разместили саму новость, а также кадр из фильма «Люди в черном», где агент Джей в исполнений Уилла Смита стоит с аппаратом, который стирал память.

- Есаул-есаул, что ж ты бросил коня?

- Я не бросил, я его забыл pic.twitter.com/330BR47zwA — Усы Пескова (@Sandy_mustache) August 18, 2020

Публикация вызвала оживленное обсуждении, и пользователи принялись упражняться в сарказме.

«Россия - отставшая темная страна, где мракобесие зашкаливает», «Абсолютная чушь! Потому то у казака не может стереть память от термометра. Они всегда пьяные, а это супербарьер от сглаза, порчи и стирания памяти», «Тем, у кого нет мозгов, память не пригодится», «Россия - отставшая темная страна, где мракобесие зашкаливает», «Измерение температуры у казаков – это провокация Госдепа по стиранию памяти предков», «Так вот для чего у них наклейки "я помню! я горжусь!" на автомобилях», «не ну формально они отчасти правы, под инфракрасный термометр может быть замаскирован пистолет, но чтобы пистолет только стёр память, а не вышиб мозги) Ох затейники, походу они его с флаконом водки перепутали или у них большой запас синьки и шишек))», – наперебой иронизируют в комментариях.

Напомним, как украинская Кубань несправедливо стала частью РФ.

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