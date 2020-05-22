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Кубань была украинской до 1930 годов и была несправедливо отдана РФ



К такому итогу пришло российское издание, слова которого передает издание Патріоти України.

"До 1930-х украинский язык был официальным на Кубани наряду с русским, а многие кубанские казаки считали себя этническими украинцами. Это дало повод современной Украине считать эту территорию исторически своей, несправедливо отданной России", - говорится в статье.

Уже в 1792 году запорожцы были переселены на Кубань, получив земли в войсковую собственность. Так образовалось Черноморское казачество. На юго-востоке от него было расположено Кавказское линейное казачье войско, сформированное из донских казаков. В 1864 году они были объединены в Кубанское казачье войско.

"Таким образом, Кубанское казачество оказалось этнически двусоставным — русско-украинским. Правда, до начала XX века в казачьей среде преобладало скорее сословное сознание, нежели этническое", - сказано в статье.

Но все начало меняться в конце XIX века, когда военное министерство Российской империи начало задумываться о ликвидации казачьего сословия.

Тогда и зародилась идея «казачьей нации». Ее развитие ускорила связь черноморцев с украинским национальным движением. Нейтралитет был уничтожен Октябрьской революцией, которую кубанское правительство не признало.

"Кубанская Рада объявила об образовании независимой Кубанской Народной Республики. Оговаривалось, что республика входила в состав России на федеральных правах, но о какой России шла речь? Было не ясно", - заключили авторы статьи.

Ранее мы сообщали, что режиссер Нико Лапунов рассказал о главной проблеме на Крымском полуострове.

По его словам после аннексии Крыма Россией на полуострове невозможно было находиться из-за "постоянного ощущения 1937 года".

"Когда ты каждый день в Крыму видишь вот это мракобесие... а потом я наблюдал, как ОМОН въезжает во двор крымскотатарского театра. Появляется это ощущение 1937 года. Ты читал об этом, а вот оно происходит. Я понял, что мне больше там не место. Если бы не вещи и нехватка денег, я бы выехал раньше", – пояснил режиссер.

Лапунов признался, что несмотря на то, что он не является коренным крымчанином, полуостров был для него настоящим домом.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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