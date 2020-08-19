Оккупанты решили наповнить крымчанам, чей полуостров, и начали массированную атаку на сознание гроаждан

Теперь людям, которые мечтали вернуться в "родную гавань", приходится с утра до вечера приходится принудительно слушать песни из разряда «Крым – это Россия». Скрин из феодосийской группы в соцсети опубликовала в своем Twittеr блогер RoksolanaToday&Крым25%.

В публикации житель Феодосии жалуется на засилье роспропаганды:

«Работаю в последнее время в центре нашего города – Назукина-Нахимова, район Чистого дома. Ребята, ну это жесть – 12 часов подряд из громкоговорителя ежедневно орет одна и та же запись песен на тему «Моя Родина Россия. Крым - Россия. Феодосия – Россия». Это уже не патриотизм, а идиотизм какой-то. Еще месяца два назад ставили современные песни да даже хиты 80-90х. г. Разбавляли бы их песнями про Крым, и было бы терпимо. А сейчас прям пытка какая-то…».

«Ну, явно хочется об этом забыть крымчанам. Напоминают», – коротко подписала скрин блогер.

Ранее мы рассказывали о том, что Российская Федерация продолжает нарушать международное гуманитарное право и права ребенка в оккупированном Крыму, привлекая детей к участию в российском милитаристском движении «Юнармия».

Как известно, "Юнармия" позиционирует себя как всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение. Его создали в 2016 году. Детей учат стрелять, оказывать медицинскую помощь, ориентироваться в местности и т.д. В качестве преподавателей выступают в основном российские военные.

Мы также писали, что в Ялте трое кавказцев избили туриста. Видео расправы появилось в сети. Как видно на кадрах, трое рослых молодых людей атакуют четвертого, бьют его ногами и кулаками. Жертва нападения пытается отбиться, однако силы оказались неравными. В конце он еще несколько раз получил ногой от одного из кавказцев.

Напомним, в Крыму расхваленный водопровод МО РФ прорвало через месяц.

Как сообщала Politeka, туристы из РФ взбесили крымчан, газоны превратили в пляж.

Также писала Politeka, что в РФ допустили возвращение Крыма, но с одним условием.