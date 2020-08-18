Местные жители не в восторге от того, что в России представили как серьезное достижение

Прокладка 40 километров труб в Крыму для перекачки воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ в Симферопольское оборачивается очередным провалом

О том, насколько «эффективен» этот водопровод из 15 труб, рассказала в социальной сети блогер RoksolanaToday.

Сначала она привела в качестве примера очередной безалаберности оккупантов рассказ жителя села Строгановка Симферопольского района.

По словам мужчины, уже в начале августа трубопровод, в который вояки «вложили душу», и за строительством которого мужчина наблюдал очень внимательно, прорвало. Без проблем он проработал всего около месяца. В результате залило несколько домов.

«Обидно, что дома пострадали, и воды ушло большое количество в никуда. Причина аварии в том, что эти трубы предназначены не для воды. Диаметр труб для водных целей слишком мал. У меня сложилось впечатление, что проблему с дефицитом воды решают на «тяп-ляп». Это ж кому-то пришла «гениальная идея» при помощи укладки 50 км трубы диаметром 15-20 см решить типа проблему с водой», – написал Александр Березовский.

Другой крымчанин по имени Константин Жураховский вообще считает работу военных МО РФ, которые лили воду из труб в пересохшее Симферопольское водохранилище полным пи***цом.

Посмотрев видео, в котором из труб вода хлещет прямо в сухую землю, он написал:

«Тащить трубопровод 40 километров из Белогорска в Симферополь для того, чтобы выливать такую ценную в этом засушливом году воду в пустое водохранилище вместо того, чтобы просто напрямую включить ее в систему водоканала??? Это видео реально??? Если реально, то тот, кто придумал это, идиот…».

Напомним, в РФ допустили возвращение Крыма, но с одним условием.

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