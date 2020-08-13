Жителей оккупированного полуострова не просто предупредили о второй волне эпидемии китайского вируса, но и назвали абсолютно конкретные сроки

Об этом в своем Twitter сообщает блогер RoksolanaToday&Крым25%.

В опубликованном скрине говорится о том, что медработники Крыма получили уведомления о второй волне коронавируса, которая начнется 21 сентября.

«Сейчас больницы «не переполнены», и поэтому мы спокойно передвигаемся, работаем, покупаем за бешенные деньги продукты, курорты снимают пенку с наплыва туристов. А ровно 21 сентября (после закрытия сезона) начнется «вторая волна», так как не все успели бюджетные деньги освоить», – пишет в сети пользователь Алена Луцива.

При этом она добавила, что в администрации «главы» Крыма Сергея Аксенова якобы эту информацию опровергли.

«А что они еще скажут?», – скептически отметила автор.

Ранее мы писали о том, что украинцы не должны быть милосердными в вопросе поставки воды в оккупированный Крым. Такое мнение высказал известный политолог, журналист и соучредитель «Украинского института будущего» Юрий Романенко.

«Это проблемы оккупантов. И людей, которые поддерживают оккупантов в Крыму. Мы не должны быть милосердными к оккупантам. Потому что оккупанты используют наше милосердие, чтобы нас уничтожить. Методично нарезая, как шмат сала. Поэтому все разговоры, что мы там дадим воду, потому что «там наши люди» - это пособничество оккупантам», – подчеркнул Романенко.

Мы также писали, что крымчане все больше недовольны россиянами, которые приехали на полуостров на ПМЖ и ведут себя по отношению к местным жителям беспардонно.

Напомним, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.

Как сообщала Politeka, туристы из РФ взбесили крымчан, газоны превратили в пляж.

Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.