Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Табах высказался об отношениях украинцев и россиян

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал российской журналистке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Журналистка возмутилась отношением украинцев к россиянам.

"Мне не понятно, почему например украинцы априори сейчас ставят себя выше, чем россиян? Мне это не приятно. Я еще раз говорю, президенты приходят и уходят, многие говорят на русском языке", - отметила она.

Табах в свою очередь нашел объяснение такому поведению украинцев:

"Я Вам скажу, почему украинцы ставят себя выше россиян. Мой дедушка который воевал, он ставил себя выше, чем немцев.... Немецкий язык его раздражал. Он считал немцев подонками. С чего бы это он так себя вел. Непонятно? Вы поставьте себя на место украинцев. Вы на них напали. Братский народ, которому они доверяли, которому они дали свое ядерное оружие. На такой степени было доверие. А вы взяли и украли, часть их земли, развязали войну. Как они должны к вам относиться. Конечно они выше вас", - заявил он.

Gepostet von Rinat Qırımtatarlar am Donnerstag, 6. August 2020

Ранее мы сообщали, что российский писатель и журналист Виктор Шендерович выразил мнение, что после аннексии украинского полуострова Крым и военной агрессии на Донбассе Россия выбрала политический путь в Азию и стала страной-изгоем для Запада.

Напомним, что Шендерович перечислил последствия аннексии Крыма.

Как сообщала Politeka, Шендерович поставил "диагноз" россиянам, поддержавшим аннексию Крыма.

Также Politeka писала, что Шендерович указал россиянам на ошибку в Украине.



