Российский писатель и журналист Виктор Шендерович назвал последствия аннексии Крыма и войны на Донбассе для России
По его мнению, после аннексии украинского полуострова Крым и военной агрессии на Донбассе Россия выбрала политический путь в Азию и стала страной-изгоем для стран Запада.
Об этом он заявил 2017 года в эфире "Эха Москвы"
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"Мы выбрали некоторый путь, он стал ясен всему миру. Если не в 2012-м году, так уж в 2014-м точно. Есть в велосипедном спорте такой термин – "сюрпляс", когда на месте стоят велосипеды. Никто не хочет ехать вперед. В гонках по овалу. Выпуская вперед, чтобы атаковать из-за спины. Так вот, это очень требует больших сил — стоять на месте. Невозможно стоять на месте долго! Надо куда-то ехать. Ехать можно либо в сторону политической Европы, либо в сторону политической Азии", - сказал он.
Шендерович заявил, что вследствие аннексии Крыма и оккупации Донбасса рядовых россиян "выбросили на обочину".
"Россию выбросили на обочину, мы перестали быть партнерами, мы становимся противником потенциальным... Теперь РФ страна-агрессор. Мы страна-изгой. С нами закрыли консульство. Сворачивается. Мы понижаемся в статусе. Хуже от этого, конечно, не Путину и не всей его команде. А россиянам. Потому что те люди, которые быстро оформляли визы, туризм и так далее… — вот они не могут этого сделать. Вот там сужается окошко", - подчеркнул он.
Напомним, что Шендерович перечислил последствия аннексии Крыма.
Как сообщала Politeka, Шендерович поставил "диагноз" россиянам, поддержавшим аннексию Крыма.
Также Politeka писала, что Шендерович указал россиянам на ошибку в Украине.