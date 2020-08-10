Украинский писатель-фантаст и журналист Ян Валетов рассказал, почему Украина не сможет вернуть военным путем Крым и Донбасс

По его словам, у возврата Крыма нет военного решения и Донбасс простым наступлением не воротить - с той стороны будет применена сила, она уже применялась. Также он добавил, что задача России не состоит в том, чтобы дойти до столицы Украины.

Такое мнение он высказал 2019 года в блоге для издания Обозреватель.

"Пусть у России не самые лучшие войска в мире, но не дай Бог эта масса повалит через границу с Украиной - затопчут. Задача России не дойти до Киева, а делать так, чтобы у Украины болело. И они, будьте уверены, так и сделают. Спросите у Молдовы. Спросите у Грузии. Они расскажут", - предупредил Валетов.

Он добавил, что Украине нужно победить Россию только терпением, хитростью и десятками лет труда. Украине нужна энергонезависимость, рост производства, инвестиции и адаптированное под современные условия налоговое законодательство. Ведь Россия никуда не денется- она все еще стоит на границе с Украиной.

"Россия никуда не исчезнет, не разорится и не развалится и никуда не переедет, как бы истово мы не верили в это, не ставили свечки и не молились. У нас с ними несколько тысяч километров общей границы. У них в четыре раза больше населения, огромная армия и ресурсы, о которых нам и не мечтать. Плюс, большая часть населения у соседа патриотична до шизонутости, а часть - просто шизонутая на Путине и величии России", - резюмировал писатель.

Напомним, писатель Валетов поведал о главной цели России в Украине.

Как Politeka сообщала, писатель Валетов объяснил, как Россия пытается не исчезнуть с карты мира.

Также Politeka писала, что писатель Валетов объяснил, как РФ заставит Украину платить за Донбасс.