Российский писатель Виктор Шендерович рассказал, как президент России загнал себя в угол

По его словам, с 2014 года у президента РФ Владимира Путина нет и не будет уже другой повестки, кроме агрессивно-внешнеполитической.

Об этом он рассказал 2018 года в своем блоге для издания Обозреватель.

"Путин сам загнал себя и Россию в этот крысиный угол. Все, что ему остается - подъем ставок снаружи и военная истерия внутри. Как говорится в шахматах, это игра единственными ходами. Страной давно руководит криминальный авторитет. После весны 2012-го Путин - банальный узурпатор власти, после весны 2014-го - еще и военный преступник. Но это - за пределами мессианской и военной повестки", - написал он.

Писатель также, отметил, что Путин потерял правила приличия и гордость, поэтому военная эскалация продолжится в Украине, ведь он сделает все, чтобы увеличить свои территории.

"Военная эскалация, по всей видимости, продолжится. На Украине в первую очередь: слабая и разорванная противоречиями, она - идеальная жертва для отморозка. Отгрызть еще кусок, поднять рейтинг внутри, а снаружи начать торговаться на новых условиях, - чем не продолжение сюжета?", - добавил Шендерович.

Он добавил, что деградация населения России обеспечит эффективность пропаганды. А деградация Европы, до сих пор так и не увидевшей в происходящем рифмы к 1938 году, обеспечит миру свободный подход к краю пропасти.

Напомним, что Шендерович перечислил последствия аннексии Крыма.

Как сообщала Politeka, Шендерович поставил "диагноз" россиянам, поддержавшим аннексию Крыма.

Также Politeka писала, что Шендерович указал россиянам на ошибку в Украине.